Trump vuelve a insistir en el control de Groenlandia antes de la reunión en Washington

14 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que todo lo que no sea que Groenlandia esté "en manos" de Washington es "inaceptable" y reiteró su demanda de control del territorio danés a pocas horas de una reunión en la Casa Blanca sobre el asunto.

"Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de Seguridad Nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo. La OTAN debería liderar el camino para que lo consigamos", escribió Trump en un mensaje en las redes sociales.

"La OTAN se vuelve mucho más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de ESTADOS UNIDOS. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable", añadió.

En una publicación posterior en el que citaba a Rusia y China, Trump escribió: "OTAN: Dile a Dinamarca que los saque de aquí, ¡YA! ¡Dos trineos de perros no lo harán! Sólo Estados Unidos puede!!!"

Los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunirán con el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blanca más tarde en el día, tras semanas de amenazas de Trump. (Información de Susan Heavey en Washington y Shivani Tanna en Bengaluru; edición de Alex Richardson y Aidan Lewis; editado en español por Carlos Serrano y Benjamín Mejías Valencia)