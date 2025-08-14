Trump dice que la paz es posible entre Putin y Zelenski

LA NACION

WASHINGTON, 14 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó optimismo el jueves sobre la posibilidad de paz entre el líder ruso Vladimir Putin y su par ucraniano Volodímir Zelenski.

"Tenemos una reunión con el presidente Putin mañana. Creo que va a ser una buena reunión", dijo Trump a periodistas. "Pero la reunión más importante será la segunda que estamos planeando".

"Vamos a tener una reunión con el presidente Putin, el presidente Zelenski, yo mismo, y tal vez algunos líderes europeos. Puede que no. Ya veremos", destacó Trump. (Reporte de Nandita Bose en Washington; Editado en español por Javier Leira)

