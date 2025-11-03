Trump dice que la realeza británica sufrió algo "terrible" con la presión por el escándalo Epstein

3 nov (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que se sentía mal por la familia real británica después de que el rey Carlos despojara a su hermano Andrés de su título de príncipe en el contexto de creciente presión sobre los vínculos de Andrés con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Es terrible lo que le ha ocurrido a la familia", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One a preguntas acerca de la decisión de Carlos. "Ha sido una situación trágica y es una pena. Quiero decir que compadezco a la familia".

El Palacio de Buckingham anunció el jueves que Carlos había despojado a Andrés, de 65 años, de su título de príncipe y le había obligado a abandonar su residencia de Windsor, buscando distanciarlo de la familia real por sus vínculos con el escándalo Epstein. Fue una de las medidas más drásticas contra un miembro de la familia real en la historia moderna británica.

Trump, antiguo amigo de Epstein, se ha enfrentado a sus propios problemas relacionados con el financiero caído en desgracia: los demócratas —y algunos republicanos— han exigido que su gabinete haga públicos los archivos gubernamentales relacionados con el caso Epstein.

Aunque admite que conoció a Epstein en eventos sociales hace años, Trump ha dicho que tuvo un desencuentro con el delincuente mucho antes de su muerte en 2019 en la cárcel a la espera de juicio acusado de abusar sexualmente de varias adolescentes. Cientos de mujeres han dicho que Epstein abusó de ellas. En septiembre, los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hicieron pública una felicitación de cumpleaños que Trump supuestamente escribió a Epstein hace más de 20 años. La carta, cuya autenticidad niega la Casa Blanca, incluye la frase: "Que cada día sea otro secreto maravilloso". (Información de Andrea Shalal; edición de Sergio Non y Christian Schmollinger; edición en español de Jorge Ollero Castela)