Trump dice que la supervisión de EEUU sobre Venezuela podría durar años

8 ene (Reuters) -

El presidente Donald Trump dijo que "solo el tiempo dirá" cuánto tiempo Estados Unidos mantendrá la supervisión sobre Venezuela en una entrevista publicada por el New York Times a primera hora del jueves.

Durante lo que el New York Times describió como una amplia entrevista de dos horas, el periódico dijo que Trump también pareció levantar una amenaza de tomar medidas militares contra el vecino de Venezuela, Colombia.

Trump invitó al líder izquierdista de Colombia, al que previamente había calificado de "hombre enfermo", a visitar Washington.

Cuando el Times le preguntó si serían tres meses, seis meses, un año o más, Trump dijo: "Yo diría que mucho más tiempo".

"La reconstruiremos de una forma muy rentable", dijo Trump sobre Venezuela,

"Vamos a usar petróleo y vamos a sacar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a estar dando dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente".

Trump añadió que EEUU se estaba "llevando muy bien" con el Gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez en Venezuela en estos momentos, según el Times.

HABLA CON ELLA

El Times dijo que Trump no quiso a responder preguntas sobre por qué había decidido no dar el poder en Venezuela en su lugar a la oposición, a la que Washington había considerado ganadora legítima de una elección en 2024.

Trump dio a conocer el martes un plan para refinar y vender hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano que habían quedado atrapados en Venezuela bajo el bloqueo de Estados Unidos.

"Nos están dando todo lo que consideramos necesario", dijo Trump refiriéndose al Gobierno venezolano.

No quiso hacer comentarios cuando se le preguntó si había hablado personalmente con Rodríguez.

"Pero Marco habla con ella todo el tiempo", dijo, refiriéndose al secretario de Estado Marco Rubio. "Le diré que estamos en constante comunicación con ella y con el Gobierno".

CON PETRO

El Times dijo que a sus reporteros se les permitió sentarse durante una llamada telefónica entre Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, siempre que el contenido de la llamada fuera extraoficial.

En una publicación en las redes sociales, Trump dijo: "Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecié su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro próximo".

Petro describió la llamada, su primera con Trump, como cordial.

El domingo Trump había amenazado con llevar a cabo una acción militar contra Colombia, calificando a Petro de "hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y vendérsela a Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo mucho tiempo".

El Times dijo que la llamada telefónica de Trump con Petro duró alrededor de una hora y "pareció disipar cualquier amenaza inmediata de acción militar de Estados Unidos". (Información de Akanksha Khushi en Bengaluru; edición de David Goodman y Philippa Fletcher; editado en español por Patrycja Dobrowolska)