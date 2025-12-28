Trump dice que las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania están en una "fase final"

PALM BEACH, EEUU, 28 dic (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que creía que las conversaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania estaban en "las etapas finales", mientras se dirigía a una reunión en Florida con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Los comentarios de Trump siguieron a una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, de quien Trump dijo que se toma "muy en serio" el poner fin a la guerra.

"También llamaré al presidente Putin después de la reunión, y continuaremos con las negociaciones", dijo Trump. (Reporte de Andrea Shalal en Palm Beach, Florida; Redacción de Jasper Ward; Edición en español de Javier López de Lérida)