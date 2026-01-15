Trump dice que las muertes por la represión en Irán están disminuyendo

Por Jonathan Landay, Gram Slattery y Humeyra Pamuk

WASHINGTON, 15 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que los asesinatos en la represión de las protestas nacionales en Irán estaban disminuyendo y que creía que no había ningún plan para ejecuciones a gran escala de manifestantes, mientras analistas y diplomáticos advertían de los posibles riesgos de una intervención militar estadounidense.

Los comentarios de Trump durante un evento en el Despacho Oval se producen cuando se ha intensificado el temor en Oriente Próximo a que Estados Unidos pueda lanzar ataques contra Irán, tras las repetidas amenazas del presidente estadounidense de intervenir en favor de los manifestantes. Sin embargo, no descartó una posible intervención militar estadounidense.

Algunos expertos y diplomáticos de la región advierten de que una intervención militar podría ser contraproducente, sofocando las protestas, intensificando la represión contra los participantes y desencadenando ataques de represalia con misiles iraníes contra bases estadounidenses en Oriente Próximo.

En un escenario más extremo, dijeron varios, los ataques estadounidenses podrían acelerar el colapso del Gobierno, desatando posiblemente el caos en todo el país de 90 millones de habitantes, fomentando la insurgencia de las minorías separatistas kurda y baluchí y dejando sin seguridad los programas nucleares y de misiles de Irán.

Sin embargo, varias evaluaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses realizadas esta semana concluyeron que, aunque las protestas planteaban un serio desafío, el Gobierno no parecía estar a punto de derrumbarse, según cuatro fuentes bien informadas.

"Tenemos minorías étnicas inquietas. Tenemos material fisible suelto sin declarar. Tenemos reservas dispersas de misiles sin mando ni control, y desde hace más de una década tenemos flujos de refugiados (...) y se están produciendo atrocidades significativas", dijo Behnam Ben Taleblu, analista de la Fundación para la Defensa de las Democracias. "Todos los temores que acompañarían a un cambio de régimen se acelerarían".

Las protestas parecen ser el mayor desafío interno al que se ha enfrentado el clero iraní desde que tomó el poder en la Revolución Islámica de 1979, con multitudinarias manifestaciones exigiendo la destitución del Gobierno y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Un dirigente iraní dijo que más de 2000 personas han muerto desde que estallaron las protestas el 28 de diciembre. Un grupo de defensa de los derechos humanos cifra en más de 2600 el número de muertos. Muchos expertos creen que la cifra es mucho mayor.

La Casa Blanca y la delegación iraní ante las Naciones Unidas no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El miércoles, Trump dijo que "fuentes muy importantes del otro lado" habían informado de que los asesinatos en la represión iraní estaban disminuyendo y que creía que no había actualmente ningún plan de ejecuciones a gran escala.

No descartó una posible acción militar de Estados Unidos, diciendo que "vamos a observar cuál es el proceso" antes de señalar que el Gobierno estadounidense recibió una "muy buena declaración" de Irán. (Información de Jonathan Landay, Gram Slattery y Humeyra Pamuk; información adicional de Matt Spetalnick, Erin Banco, Nandita Bose y Jarrett Renshaw; edición de Don Durfee y Alistair Bell; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)