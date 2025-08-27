LA NACION

Trump dice que las universidades estadounidenses tendrían problemas sin los estudiantes chinos

LA NACION
El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Trump dice que las universidades estadounidenses tendrían problemas sin los estudiantes chinos

WASHINGTON, 27 ago (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que las universidades estadounidenses tendrían dificultades sin estudiantes chinos, en medio de una reacción violenta de su base después de que sugiriera que podría dejar entrar en el país a 600.000 estudiantes universitarios chinos como parte de las conversaciones comerciales con su rival económico.

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, dijo el miércoles que el Ministerio esperaba que Estados Unidos cumpliera la declaración de Trump dando la bienvenida a los estudiantes chinos y detuviera el "acoso, interrogatorio y deportación no provocados" de los estudiantes chinos. (Información de Trevor Hunnicutt y Jarrett Renshaw; información adicional de Colleen Howe en Pekín; edición de Chris Reese y Muralikumar Anantharaman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)

