Trump dice que le encantaría despedir al presidente de la Fed, Jerome Powell

WASHINGTON, 19 nov (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló el miércoles sus críticas al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no bajar las tasas de interés más rápidamente, diciendo: "Seré sincero, me encantaría despedirle".

En un discurso en un foro de inversión respaldado por Arabia Saudí en Washington, Trump instó a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, a acelerar la búsqueda de un sucesor para Powell.

"Tienes que trabajar en eso, Scott", dijo Trump sobre Bessent, quien se encontraba entre el público del acto en el Kennedy Center de Washington.

"Las tasas están demasiado altas, Scott, y si no lo arreglas rápido, voy a despedirte", dijo Trump, aparentemente en broma.

Bessent, quien lidera la búsqueda de un nuevo presidente de la Fed, dijo el martes a Fox News que Trump tiene previsto reunirse con los tres finalistas para el puesto después de Acción de Gracias, y que es probable que se anuncie una nueva elección antes de Navidad.

Trump ha elogiado repetidamente el trabajo de Bessent y ha dicho que el secretario del Tesoro sería su elección para el puesto de presidente de la Reserva Federal, aunque Bessent le ha dicho que preferiría seguir al frente del Tesoro y del Servicio de Impuestos Internos.

