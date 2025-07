Trump dice que le encantaría eliminar las sanciones a Irán en el momento adecuado

WASHINGTON, 8 jul (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que le encantaría eliminar las duras sanciones estadounidenses a Irán en el momento adecuado.

Trump, en declaraciones a los periodistas al inicio de una cena con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que medida reciente para eliminar las sanciones de EEUU a Siria ayudaría a ese país a avanzar, y esperaba que una medida similar pudiera ocurrir para Irán.

"Me encantaría poder, en el momento adecuado, retirar esas sanciones, darles la oportunidad de reconstruirse, porque me gustaría ver a Irán reconstruirse de forma pacífica, y no yendo por ahí diciendo 'muerte a América', 'muerte a EEUU', 'muerte a Israel', como estaban haciendo", dijo. (Información de Jeff Mason, Andrea Shalal y Christian Martinez; edición de Tom Hogue; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)