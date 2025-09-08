Trump dice que líderes europeos visitarán Estados Unidos para hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania

Por Jeff Mason y Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 8 sep (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que líderes europeos individuales visitarían Estados Unidos el lunes o el martes para debatir cómo resolver la guerra entre Rusia y Ucrania.

En declaraciones a la prensa tras regresar del Abierto de EEUU en Nueva York, Trump también dijo que hablaría pronto con el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Ciertos líderes europeos vendrán a nuestro país el lunes o el martes individualmente", dijo Trump. No estaba claro a quién se refería Trump, y la Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de más detalles.

Trump añadió que "no estaba contento" con la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, después de que los periodistas le preguntaran por un masivo ataque aéreo ruso durante la noche del domingo que, según representantes ucranianos, había incendiado el principal edificio del Gobierno en Kiev. Pero volvió a expresar su confianza en que la guerra se resolvería pronto.

"Vamos a resolver la situación entre Rusia y Ucrania", dijo Trump. (Información de Jeff Mason y Trevor Hunnicutt; información adicional de Susan Heavey y Joseph Ax; edición de Tom Hogue y Kim Coghill; editado en español por Patrycja Dobrowolska)