Trump dice que lista de candidatos para presidencia de la Fed incluye a Hassett y Bessent

Por Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 5 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que su lista de candidatos para suceder a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal se ha reducido a cuatro personas e incluye al director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Trump dijo que también está considerando al exgobernador de la Fed Kevin Warsh y al actual gobernador de la Reserva Christopher Waller.

El presidente dejó en claro que tiene la intención de nombrar a un líder de la Fed más afín a su postura de recortes acelerados de las tasas de interés, y acusó a Powell de actuar "demasiado tarde" en cuanto a los costos de los préstamos y de perjudicar a los compradores de viviendas con tasas hipotecarias más altas.

La elección del presidente de la Fed tendrá un gran impacto en los mercados financieros, que siguen de cerca los cambios en el liderazgo en busca de pistas sobre la dirección de las tasas de interés, la política de inflación y la independencia del banco central.

(Reporte de Trevor Hunnicutt y Jarrett Renshaw; Edición de Leslie Adler; Editado en Español por Sofía Díaz Pineda)