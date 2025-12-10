Trump dice que llamará por teléfono para detener el nuevo conflicto entre Tailandia y Camboya

Por Panu Wongcha-um, Orathai Sriring y Panarat Thepgumpanat

BANGKOK/NOM PEN, 10 dic (Reuters) -

Tailandia y Camboya se acusaron mutuamente de atacar a civiles en ataques fronterizos el miércoles, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que haría una llamada telefónica para detener los enfrentamientos y salvar el alto el fuego que negoció en julio.

Las dos naciones del sudeste asiático se han culpado mutuamente de los enfrentamientos que comenzaron el lunes, y siguen en desacuerdo sobre una solución diplomática a las tensiones fronterizas que han estado latentes durante meses.

El ministro de Asuntos Exteriores tailandés dijo en una entrevista el martes que no veía posibilidades de entablar negociaciones y añadió que la situación no era propicia para la mediación de terceros, mientras que un alto asesor del primer ministro camboyano, Hun Manet, dijo a Reuters que su país estaba "dispuesto a hablar en cualquier momento".

En un mitin en Pensilvania el martes por la noche, Trump enumeró una serie de guerras que, según él, ayudó a detener, entre ellas entre Pakistán e India, e Israel e Irán, antes de comentar el renovado conflicto en el sudeste asiático. "Odio decir este, que se llama Camboya-Tailandia y ha empezado hoy y mañana voy a tener que hacer una llamada telefónica. Quién más podría decir que hará una llamada telefónica y detendrá una guerra de dos países muy poderosos, Tailandia y Camboya".

Por la posibilidad de que Trump intervenga de nuevo, el portavoz del Gobierno camboyano, Pen Bona, dijo que la postura de Nom Pen seguía siendo la misma, que solo quería la paz. Un portavoz del Gobierno tailandés dijo desconocer si el primer ministro había hablado con Trump, ya que se encontraba en el Parlamento.

RECLAMA ZONAS CIVILES AFECTADAS

Camboya retiró el miércoles a sus atletas de los Juegos del Sudeste Asiático, que se celebran en Tailandia, alegando razones de seguridad y la grave preocupación de las familias del equipo.

El ejército tailandés dijo que cohetes BM-21 disparados por las fuerzas camboyanas cayeron cerca del hospital Phanom Dong Rak, en el distrito de Surin, el miércoles por la mañana, lo que obligó a evacuar a los pacientes y al personal a un refugio. También dijo que se utilizaron drones y cohetes BM-21 y tanques en otros puntos fronterizos, incluso cerca del disputado complejo del templo de Preah Vihear. "Nuestras fuerzas destruyeron una posición antidrones al sur de Chong Chom con el fin de apoyar las operaciones para despejar elementos camboyanos en una plantación de mangos que se encuentra por la línea de operaciones", dijo el ejército en una actualización de la situación.

El ejército de Camboya dijo que Tailandia había utilizado fuego de artillería y drones armados para la provincia de Pursat, había disparado morteros contra residencias civiles en la provincia de Battambang, y que aviones de combate F-16 tailandeses habían entrado en el espacio aéreo camboyano y lanzado bombas cerca de zonas civiles.

