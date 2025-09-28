Trump dice que “lo conseguiremos” en Oriente Medio

28 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que existe "una oportunidad real para la grandeza en Oriente Medio", sin ofrecer detalles concretos ni un calendario, días después de decir que está cerca de forjar un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.

"Tenemos una oportunidad real para la grandeza en Oriente Medio. Todos estamos a bordo de algo especial, por primera vez en la historia. Lo conseguiremos", dijo en una publicación en su plataforma Truth Social.

Trump se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el lunes en la Casa Blanca con el objetivo de alcanzar un marco para un acuerdo, según funcionarios de la administración.

El mandatario estadounidense señaló el viernes que las conversaciones sobre Gaza con las naciones de Oriente Medio son intensas y que Israel y los militantes palestinos de Hamás están al tanto de las discusiones, que aseguró que continuarían mientras fuera necesario.

(Reporte de Brendan O'Brien en Chicago; editado en español por Carlos Serrano)