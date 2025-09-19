Trump dice que logró avances sobre TikTok y comercio con Xi, anuncia reunión pronto

WASHINGTON, 19 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que logró avances en muchos temas, entre ellos el comercio y la aprobación de un acuerdo sobre TikTok, en una conversación telefónica con su par chino, Xi Jinping.

"Hemos avanzado en muchas cuestiones muy importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo sobre TikTok", escribió Trump en las redes sociales.

El mandatario dijo que se reunirá con Xi en la cumbre de la APEC en Corea del Sur el próximo mes, y que viajaría a China a principios del próximo año.

Agregó que Xi visitará Estados Unidos en una fecha posterior.

"Acabo de terminar una llamada muy productiva con el presidente Xi de China (...) La conversación ha sido muy buena, volveremos a hablar por teléfono, agradezco la aprobación de TikTok y ambos esperamos con interés reunirnos en la APEC", dijo Trump en una publicación en Truth Social.

La declaración no detalló los términos del acuerdo entre los líderes sobre TikTok.

La Casa Blanca no hizo comentarios de inmediato. (Reporte de Katharine Jackson, Doina Chiacu y Bhargav Acharya; Editado en Español por Sofía Díaz Pineda)