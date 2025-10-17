Trump dice que los aranceles del 100% a China no son sostenibles

(Actualiza con citas y contexto)

WASHINGTON, 17 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que su propuesta de imponer un arancel del 100% a los productos procedentes de China no es sostenible, pero culpó a Pekín del estancamiento de la negociación comercial, que comenzó con el endurecimiento del control sobre las exportaciones de tierras raras.

"No es sostenible, pero esa es la cifra", dijo Trump en una entrevista con Fox Business Network emitida el viernes. "Me obligaron a hacerlo".

Trump anunció hace una semana 100% más de aranceles a los productos chinos que llegan a Estados Unidos, junto con nuevos controles a la exportación de "todos y cada uno de los programas informáticos críticos" a partir del 1 de noviembre, nueve días antes de que expire un pausa arancelaria.

Las nuevas medidas comerciales fueron la reacción de Trump a la drástica ampliación por parte de China de los controles a la exportación de elementos de tierras raras, un mercado de elementos esenciales para la fabricación de equipos tecnológicos y que China domina.

Trump también confirmó que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, dentro de dos semanas en Corea del Sur -un encuentro que había puesto en duda la semana pasada- y expresó su admiración por el líder chino.

"Creo que vamos a estar bien con China, pero tenemos que tener un acuerdo justo. Tiene que ser justo", dijo Trump en el programa "Mornings with Maria", que se grabó el jueves. (Reporte de Doina Chiacu y Susan Heavey; editado en español por Carlos Serrano)