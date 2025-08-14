LA NACION

Trump dice que los periodistas deberían poder entrar en Gaza

WASHINGTON, 14 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que le gustaría que los periodistas tuvieran acceso a Gaza para ver los esfuerzos humanitarios.

Israel no ha permitido a los reporteros extranjeros entrar en Gaza desde el inicio de su guerra en octubre de 2023, a menos que estén bajo escolta militar israelí.

"Me gustaría que eso ocurriera. Claro", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval. "Me parecería muy bien que los periodistas fueran. Y es una posición muy peligrosa en la que estar, como saben, si eres periodista, pero me gustaría verlo". (Reporte de Nandita Bose y Steve Holland; Edición de Leslie Adler. Edición en español de Raúl Cortés Fernández)

