Trump dice que los rehenes serán libres el "lunes o martes" y alaba su plan: "Nadie creyó que fuera posible"

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este jueves que confía en que "lunes o martes" los rehenes finalmente sean liberados y ha destacado que su Administración ha logrado "algo realmente increíble que nadie pensaba que fuera posible conseguir", que no es otra cosa que la paz en Oriente Próximo.

Trump ha asegurado que nunca antes un presidente de Estados Unidos ha tenido relaciones como las que ha tenido él, las cuales le han servido para sacar adelante un acuerdo entre Israel y Hamás. "Nunca he visto nada igual, pero de verdad hay paz en Oriente Próximo", ha dicho en la reunión de gabinete de este jueves.

Incluso la gente que "nunca les dio un trato justo", ha dicho, no han tenido más remedio que aceptar que lo han logrado. "A todo el mundo le encanta", ha celebrado Trump, que ha concedido en esta ocasión el buen tratamiento de lo ocurrido a esos medios a los que suele calificar como 'fake news'.

Trump ha adelantado que intentará viajar a Israel tras pasar por Egipto, donde queda pendiente una firma y ha vaticinado que Gaza será reconstruida. "Hay una enorme riqueza en esa parte del mundo" y "vamos a ver a grandes países dando un paso al frente y poniendo mucho dinero y ocupándose de las cosas", ha asegurado.

"Hay un espíritu tremendo que no he visto nunca", ha afirmado el presidente de Estados Unidos, quien ha asegurado que son 28 los rehenes muertos que serán entregados por Hamás, cuyas bajas apunta serían unas 70.000.

"Eso es una gran retribución, pero en algún momento todo eso tiene que parar", ha concedido Trump.