Trump dice que Lula puede hablar con él "cuando quiera" y este se muestra abierto al diálogo con EEUU

MADRID, 2 Ago. 2025 (Europa Press) - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado este viernes que está "abierto" a dialogar con su homólogo estadounidense, Donald Trump, después de que el magnate le haya invitado a ponerse en contacto con él en cualquier momento y haya puesto de manifiesto su simpatía por Brasil. "Siempre hemos estado abiertos al diálogo. Los brasileños y sus instituciones son quienes determinan el futuro de Brasil. Actualmente trabajamos para proteger nuestra economía, nuestras empresas y nuestros trabajadores, y para responder a las medidas arancelarias del Gobierno estadounidense", ha expresado el mandatario sudamericano en un escueto mensaje difundido en su cuenta en la red social X. Estas afirmaciones responden a unas declaraciones previas emitidas desde la Casa Blanca por el neoyorquino, quien ha aseverado que Lula puede hablar con él "cuando quiera". En está línea, Trump ha señalado que "ama" al pueblo brasileño, si bien considera que "quienes gobiernan Brasil se han equivocado". Por su parte, el ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad, ha tildado de "excelente" la disposición de Donald Trump de entablar comunicación con Lula da Silva y ha manifestado asimismo la voluntad del Ejecutivo de Brasil de conversar con él. "Creo que (la declaración de Trump) es excelente. Y estoy seguro de que es recíproca. Como he dicho anteriormente, es muy importante que nos preparemos para esta conversación", ha indicado Haddad en declaraciones recogidas por Agencia Brasil. El titular de Hacienda ha confirmado, además, que la próxima semana se celebrará una reunión "muy importante" con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aunque aún no hay una fecha definida para la misma. "Entendemos que las relaciones comerciales no deben verse afectadas por la política. Estamos trabajando para acercarnos, restablecer la mesa de negociaciones y quizás celebrar una reunión presencial", ha agregado. Este intercambio indirecto de declaraciones llega en un momento de creciente tensión entre los presidentes de ambos países, motivado no solo por el apoyo de Donald Trump al expresidente brasileño Jair Bolsonaro o por la "inaceptable la injerencia estadounidense en la justicia brasileña", sino también y sobre todo por la reciente imposición de aranceles del 50% a Brasil por parte de Trump, precisamente por el procesamiento "por motivos políticos" de Bolsonaro.