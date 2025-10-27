Trump dice que Milei tuvo "mucha ayuda" de EE.UU. para ganar las elecciones en Argentina

A BORDO DEL AIR FORCE ONE, 27 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que el presidente de Argentina, Javier Milei, tuvo una "gran ayuda" de EEUU en la victoria de su partido en las elecciones de mitad de mandato, después de que el Gobierno de Trump ofreciera un rescate potencialmente valorado en 40.000 millones de dólares para impulsar a Milei antes de los comicios.

En un viaje a Asia, Trump saludó lo que llamó una inesperada "gran victoria" y dijo que era "algo grande".

"Tuvo mucha ayuda de nosotros. Tuvo mucha ayuda. Le di un respaldo, un respaldo muy fuerte", dijo Trump, que también dio crédito a algunos de sus altos cargos, como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que supervisó la ayuda financiera a Argentina.

"Seguimos comprometidos con muchos de los países de Sudamérica. Nos centramos mucho en Sudamérica", dijo Trump. El resultado otorga a Milei mayor autoridad para seguir impulsando su radical reforma de la economía a pesar del descontento generalizado con sus profundas medidas de austeridad. El apoyo de Trump a Milei antes de la votación incluía un canje de divisas de 20.000 millones de dólares que ya está firmado y una propuesta de línea de inversión de deuda de 20.000 millones de dólares. "Hemos ganado mucho dinero basándonos en esa elección, porque los bonos han subido. Toda su calificación de deuda ha subido", dijo Trump, pero añadió que Estados Unidos "no estaba ahí por el dinero, 'per se'". Bessent, que volaba con Trump, describió el apoyo como un "puente" para ayudar al proyecto económico de Milei. "Está trabajando contra 100 años de malas políticas", dijo Bessent a los periodistas. "Va a romperlas gracias al apoyo de Estados Unidos".

Fitch Ratings dijo el miércoles que el apoyo de Estados Unidos a los mercados de Argentina ha evitado una rebaja de su calificación crediticia, pero que el país necesitaba un plan más amplio para reconstruir las reservas de divisas con el fin de ganarse una mejora.

