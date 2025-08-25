Trump dice que militares de EEUU pueden o no desplegarse en Chicago
WASHINGTON, 25 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que el Ejército podría desplegarse en Chicago y que está listo para ir a cualquier lugar con poca antelación para reprimir el crimen.
"Podemos ir a cualquier lugar con menos de 24 horas de preaviso", dijo Trump cuando se le preguntó si el Pentágono se estaba preparando para el despliegue en Chicago.
El mandatario destacó que Chicago necesita ayuda federal para limpiar la ciudad, pero no anunció ninguna decisión.
"Necesitan ayuda. Puede que esperemos. Puede que sí o puede que no, puede que simplemente entremos y lo hagamos, que es probablemente lo que deberíamos hacer", dijo Trump a periodistas que estaban en el Salón Oval mientras firmaba decretos destinados a impedir que los sospechosos de delitos sean puestos en libertad bajo fianza sin dinero en efectivo.
Trump se ha hecho con el control de la policía en Washington y está permitiendo que las tropas de la Guardia Nacional lleven armas mientras patrullan por la ciudad. Amenaza con ampliar la presencia militar estadounidense a ciudades controladas por los demócratas, como Baltimore y Chicago.
(Reporte de Steve Holland; Redacción de Katharine Jackson; Editado en español por Natalia Ramos)
