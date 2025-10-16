Trump dice que Modi le aseguró que India no comprará petróleo ruso

Por Nandita Bose y Jarrett Renshaw

WASHINGTON, 15 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo el miércoles que el primer ministro Narendra Modi le dijo que India dejará de comprar petróleo a Rusia, una medida que el republicano describió como un "gran paso" en los esfuerzos por aislar económicamente a Moscú.

"No estaba contento de que India estuviera comprando petróleo, y él me aseguró hoy que no comprarán petróleo de Rusia", dijo Trump a periodistas durante un evento en la Casa Blanca. "Ese es un gran paso. Ahora vamos a conseguir que China haga lo mismo".

La embajada india en Washington no respondió inmediatamente a las preguntas enviadas por correo electrónico sobre si Modi se había comprometido de ese modo con Trump.

Un compromiso indio de dejar de comprar petróleo ruso marcaría un posible punto de inflexión en la diplomacia energética mundial, mientras Washington intensifica sus esfuerzos para ahogar los ingresos petroleros de Moscú en medio de su guerra en Ucrania.

También supondría un cambio importante por parte de uno de los principales clientes energéticos de Moscú y podría hacer cambiar de idea a otras naciones que todavía importan crudo ruso.

Trump está tratando de aprovechar las relaciones bilaterales para imponer el aislamiento económico, en lugar de depender únicamente de sanciones multilaterales.

Trump añadió que la India no podría detener "inmediatamente" los envíos. Dijo que la situación "es un proceso, pero ese proceso terminará pronto".

(Información de Nandita Bose en Washington y Jarrett Renshaw en Filadelfia, información adicional de Trevor Hunnicutt; Editado en español por Javier Leira)