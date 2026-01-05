Trump dice que "muchos cubanos" murieron en ataque de EEUU en Venezuela

El presidente Donald Trump dijo este domingo que muchos cubanos miembros del equipo de seguridad del mandatario venezolano Nicolás Maduro murieron durante el operativo en el cual este fue capturado en Caracas por las fuerzas estadounidenses.

"Saben, muchos cubanos murieron ayer (sábado)", dijo Trump a los periodistas en el Air Force One, al indicar que "desafortunadamente, hay muchos muertos en el otro lado".

El gobierno de La Habana informó este domingo que 32 cubanos murieron combatiendo durante el ataque de Estados Unidos en Venezuela.

En sus declaraciones, Trump sostuvo también que Cuba "está a punto de caer" al estimar que a la isla le será muy difícil mantenerse sin la ayuda petrolera de Venezuela.

"No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo", aseveró el mandatario estadounidense.