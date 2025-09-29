Trump dice que Netanyahu aceptó la propuesta de paz de EEUU para Gaza

Por Matt Spetalnick, Trevor Hunnicutt y Nidal al-Mughrabi

WASHINGTON/EL CAIRO/JERUSALÉN, 29 sep (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el lunes que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había aceptado respaldar una propuesta de paz en Gaza patrocinada por Estados Unidos y destinada a poner fin a una guerra de casi dos años en el enclave palestino, que incluye un alto el fuego y la liberación de los rehenes retenidos por Hamás.

En una rueda de prensa conjunta con Netanyahu, Trump dijo que estaban "más que muy cerca" de sellar un esquivo acuerdo de paz y que esperaba que los militantes de Hamás también lo aceptaran.

La Casa Blanca hizo público el plan de 20 puntos de Trump, que considera un alto el fuego, un canje de rehenes en manos de Hamás por prisioneros palestinos en manos de Israel, una retirada escalonada de Israel del enclave palestino, el desarme de Hamás y un Gobierno de transición dirigido por un organismo internacional.

"También quiero dar las gracias al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y por confiar en que, si trabajamos juntos, podemos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos visto durante tantos años, décadas, incluso siglos, y comenzar un nuevo capítulo de seguridad, paz y prosperidad para toda la región", dijo Trump.

En la cuarta visita de Netanyahu a la Casa Blanca desde que Trump volvió al poder en enero, el líder derechista israelí buscaba apuntalar la relación más importante de su país después de que una serie de líderes occidentales abrazaron formalmente un Estado palestino la semana pasada en un desafío a Estados Unidos e Israel.

Trump, que criticó duramente las medidas de reconocimiento por considerarlas un premio para Hamás, buscaba el acuerdo de Netanyahu a pesar de los recelos de Israel sobre algunas partes del plan.

Se trata de un esfuerzo diplomático del presidente estadounidense, que durante la campaña presidencial de 2024 prometió poner fin rápidamente al conflicto y desde entonces ha afirmado en repetidas ocasiones que un acuerdo de paz estaba cerca, pero no se ha materializado.

La aparente ausencia de Hamás en las negociaciones ha suscitado dudas sobre las perspectivas de la última iniciativa.

Tanques se adentran en la ciudad de Gaza Washington presentó su plan de paz a los Estados árabes y musulmanes durante la Asamblea General de la ONU la semana pasada, y el principal objetivo de Trump el lunes era tratar de cerrar las brechas pendientes con Netanyahu.

Las conversaciones en la Casa Blanca se dan mientras los tanques israelíes se adentraban el lunes en el corazón de la ciudad de Gaza.

Israel ha lanzado este mes una de sus mayores ofensivas de la guerra, y Netanyahu ha afirmado que su objetivo es acabar con Hamás en sus últimos reductos.

La guerra ha dejado gran parte de Gaza en ruinas y ha provocado una grave crisis humanitaria.

A su llegada en limusina, Netanyahu fue recibido por Trump a las puertas de la Casa Blanca con un apretón de manos, un marcado contraste con la fría recepción del primer ministro israelí cuando habló el viernes ante la Asamblea General de la ONU, donde decenas de delegados abandonaron la sala en señal de protesta.

Los anteriores intentos de alto el fuego respaldados por Estados Unidos fracasaron por no haber podido salvar las distancias entre Israel y Hamás. Netanyahu ha prometido seguir luchando hasta que Hamás esté completamente desmantelado. (Reporte de Matt Spetalnick, Steve Holland y Trevor Hunnicutt en Washington, Howard Goller en Nueva York, Nidal al-Mughrabi en El Cairo y Alexander Cornwell en Jerusalén. Editado en español por Carlos Serrano)