Trump dice que no cree que Ucrania haya atacado una residencia de Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló el domingo que no cree las afirmaciones de Moscú según las cuales Ucrania habría atacado con drones una de las residencias del mandatario Vladimir Putin en el noroeste de Rusia.

"No creo que ese ataque haya ocurrido", declaró Trump en el Air Force One, al destacar que "hasta ahora nadie sabía" si las acusaciones de Moscú, que Kiev niega, son ciertas.

Rusia acusó a Ucrania de haber atacado con 91 drones la madrugada del 28 al 29 de diciembre una residencia oficial de Putin situada la región de Nóvgorod, entre Moscú y San Petersburgo.

El Kremlin también aseguró que endurecería su postura en las negociaciones sobre el conflicto en Ucrania como consecuencia del supuesto ataque, al tiempo que rechazó dar pruebas, como pide Kiev, porque todos los drones "fueron derribados".

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski calificó las acusaciones del ataque como una "mentira" destinada, según él, a preparar nuevos ataques contra Kiev y a "socavar" los esfuerzos diplomáticos entre Ucrania y Estados Unidos.

Ante las dudas de dirigentes europeos y de expertos sobre la veracidad del ataque, Moscú publicó un video en el que se ve un dron dañado encima de la nieve en una zona boscosa.