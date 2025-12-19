Trump dice que no descarta una guerra con Venezuela: NBC News

19 dic (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que mantiene sobre la mesa la posibilidad de una guerra con Venezuela, según una entrevista con NBC News hecha pública el viernes.

"No lo descarto, no", dijo a NBC News en una entrevista telefónica.

El mandatario estadounidense también dijo que habrá incautaciones adicionales de petroleros cerca de aguas venezolanas, según la entrevista publicada.

El martes, Trump ordenó un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, en la última medida de Washington para aumentar la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, apuntando a su principal fuente de ingresos.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

(Reporte de Surbhi Misra en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)