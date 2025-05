Trump dice que no está contento con bombardeos de Putin a Ucrania

Por Jeff Mason

MORRISTOWN, NUEVA JERSEY, 25 mayo (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el domingo su profundo descontento por el bombardeo de Rusia a Ucrania durante el fin de semana y agregó "No estoy contento con (el presidente ruso, Vladímir) Putin".

"No sé qué le pasa. ¿Qué demonios le ha pasado? ¿Qué le pasa? Está matando a mucha gente. No estoy contento con eso", dijo Trump a los periodistas en el aeropuerto de Morristown, Nueva Jersey, mientras se preparaba para regresar a Washington.

Trump habló en reacción a una andanada rusa de 367 aviones no tripulados y misiles contra ciudades ucranianas durante la noche del domingo, incluida la capital, Kiev, en el mayor ataque aéreo de la guerra hasta ahora, matando al menos a 12 personas e hiriendo a docenas más.

Trump ha estado intentando que ambas partes acuerden un alto el fuego en la guerra de Ucrania, que dura ya tres años, y habló durante más de dos horas con Putin la semana pasada.

Planteó la posibilidad de imponer más sanciones a Rusia en respuesta a los continuos ataques.

"Siempre me he llevado bien con él, pero está enviando cohetes a ciudades y matando gente, y no me gusta nada", dijo Trump. (Reporte de Jeff Mason y Steve Holland; Editado en Español por Ricardo Figueroa)