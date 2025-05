Trump dice que no está seguro de si la gente en eeuu tiene derecho al debido proceso

Por John Kruzel

WASHINGTON, 4 mayo (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo que no está seguro de si las personas en Estados Unidos tienen derecho al debido proceso garantizado en la Constitución, mientras su Gobierno actúa agresivamente para deportar a los inmigrantes que están en el país ilegalmente y otros no ciudadanos.

Trump hizo sus comentarios durante una entrevista realizada el viernes que se emitió el domingo en "Meet the Press with Kristen Welker" de la cadena NBC.

Welker le preguntó a Trump si estaba de acuerdo con el secretario de Estado Marco Rubio, quien dijo el mes pasado que "por supuesto" todas las personas en Estados Unidos tienen derecho al debido proceso, que generalmente requiere que el Gobierno proporcione notificación y una audiencia antes de tomar ciertas acciones legales adversas.

"No lo sé. No soy abogado. No lo sé", dijo Trump, añadiendo que tal requisito significaría que "tendríamos que tener un millón, o 2, o 3 millones de juicios".

Trump añadió que sus abogados "obviamente van a respetar lo que dijo la Corte Suprema".

Los jueces de la Corte Suprema prohibieron temporalmente el 19 de abril deportar a un grupo de migrantes venezolanos a los que el Gobierno acusaba de ser miembros de pandillas. La administración Trump, que ha invocado una ley de tiempos de guerra rara vez utilizada, ha instado a los jueces a levantar o reducir su orden.

El fiscal general de Estados Unidos, D. John Sauer, dijo en una presentación ante la Corte Suprema que los detenidos están recibiendo notificación previa de sus expulsiones y han tenido "tiempo suficiente" para presentar pedidos de revisión judicial.

Por separado, Trump dijo que buscar un tercer mandato presidencial "no es algo que esté buscando hacer".

"Es algo que, hasta donde yo sé, no está permitido hacer", dijo Trump, quien ocasionalmente ha insinuado que le gustaría presentarse a un tercer mandato.

La enmienda 22 de la Constitución establece en parte: "Ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces". (Reporte de John Kruzel. Editado en español por Javier Leira)