Trump dice que no habrá acuerdo con Irán salvo una "rendición incondicional"

WASHINGTON, 6 mar (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que no se alcanzará ningún acuerdo con Irán salvo una "rendición incondicional", una semana después de iniciar una guerra junto a Israel contra Teherán.

"Después de eso, y de la selección de un líder o líderes grandes y aceptables, nosotros, y muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos sin descanso para sacar a Irán del borde de la destrucción", dijo Trump en una publicación en las redes sociales, añadiendo que trabajarán para impulsar la economía de Irán.

Trump declaró el jueves a Reuters que quiere participar en la elección del próximo líder de Irán.

(Reporte de Bhargav Acharya; editado en español por Carlos Serrano)