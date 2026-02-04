Trump dice que "no hay muchas" dudas de que las tasas de interés bajarán
WASHINGTON, 4 feb (Reuters) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que "no hay muchas" dudas de que las tasas de interés bajarán y que su candidato para la presidencia de la Reserva Federal, Kevin Warsh, consiguió el puesto porque entendió que Trump quiere un costo del crédito más bajo.
Cuando se le preguntó en una entrevista con NBC News si Warsh entendía que Trump quería que bajara los tipos de interés, Trump respondió: "Creo que sí, pero creo que él también lo quiere".
Es decir, si hubiera venido y hubiera dicho: 'Quiero subirlo'"... No habría conseguido el puesto. No».
(Reporte de Trevor Hunnicutt y Doina Chiacu; edición en español de Javier López de Lérida)