Trump dice que "no hay muchas" dudas de que las tasas de interés bajarán

WASHINGTON, 4 feb (Reuters) -

El presidente ⁠de ⁠Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que "no ⁠hay ‌muchas" ​dudas de que las ​tasas de interés bajarán ‌y que su ‌candidato para ​la presidencia de la Reserva Federal, Kevin Warsh, consiguió el puesto porque entendió que Trump quiere un costo ⁠del crédito más bajo.

Cuando se ​le preguntó en una entrevista con NBC News si Warsh entendía que Trump quería que bajara ⁠los tipos de interés, Trump respondió: "Creo ​que sí, pero creo que él también ‍lo quiere".

Es decir, si hubiera venido y hubiera dicho: 'Quiero subirlo'"... No habría conseguido el puesto. No».

(Reporte ​de Trevor Hunnicutt y Doina Chiacu; edición en español de Javier ‍López de Lérida)

