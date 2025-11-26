Trump dice que no hay un plazo fijo para que Ucrania y Rusia alcancen un acuerdo de paz

Por Jeff Mason y Steve Holland

A BORDO DEL AIR FORCE ONE, 25 nov (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retractó el martes de la fecha límite del jueves para que Ucrania acepte un plan de paz respaldado por Estados Unidos y restó importancia a una información según la cual el negociador estadounidense Steve Witkoff habría asesorado a los rusos sobre cómo abordar el tema con él.

Trump, en declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One mientras volaba a Florida para pasar las vacaciones de Acción de Gracias, dijo que los negociadores estadounidenses estaban avanzando en las conversaciones con Rusia y Ucrania, y que Moscú había aceptado algunas concesiones. No las detalló.

Un marco de origen estadounidense para poner fin a la guerra, del que se informó por primera vez la semana pasada, provocó nuevas preocupaciones de que el Gobierno de Trump podría estar dispuesto a presionar a Ucrania para que firme un acuerdo de paz fuertemente inclinado hacia Moscú.

Trump dijo que su enviado Steve Witkoff viajaría a Moscú para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin la próxima semana y que su yerno Jared Kushner, que ayudó a negociar el acuerdo de Gaza que dio lugar a un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás, también estaba implicado.

Trump había fijado en los últimos días la festividad de Acción de Gracias, el jueves, como el día en el que quería que Ucrania aceptara un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

Pero él y sus asesores han renunciado a fijar un plazo firme y ahora dicen que les gustaría un acuerdo lo antes posible.

"La fecha límite para mí es cuando se cierre", dijo Trump en el avión presidencial.

Bloomberg News informó de que Witkoff, en una llamada telefónica el 14 de octubre con Yuri Ushakov, el principal asesor de Putin en política exterior, dijo que deberían trabajar juntos en un plan de alto el fuego para Ucrania y que Putin debería planteárselo a Trump.

Según Bloomberg, las indicaciones de Witkoff incluyeron sugerencias sobre organizar una llamada entre Trump y Putin antes de la visita del presidente ucraniano Volodímir Zelenski a la Casa Blanca a finales de esa semana, y el uso del acuerdo de Gaza recientemente concluido como vía de entrada.

Al ser preguntado por esta información, Trump dijo que no había escuchado la grabación de la llamada en la que Bloomberg basó su historia, pero que no estaba sorprendido porque "eso es lo que hace un negociador."

"Ya sabes, esa es una forma muy estándar de negociación", dijo. "Me imagino que le está diciendo lo mismo a Ucrania".

Trump dijo que parecía que Rusia tenía la sartén por el mango en la guerra y que a Ucrania le convendría llegar a un acuerdo.

Según Trump, parte del territorio ucraniano "podría acabar en manos de Rusia de todos modos" en los próximos dos meses.

El mandatario dijo que se estaban negociando con los europeos garantías de seguridad para Ucrania. (Información de Jeff Mason y Andrea Shalal; Edición de Himani Sarkar, Don Durfee, Cynthia Osterman y Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)