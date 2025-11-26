Trump dice que no invitará a Sudáfrica a cumbre del G20 en Miami el próximo año
- 1 minuto de lectura'
WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump afirmó que no invitará a Sudáfrica a participar en la cumbre del Grupo de los 20 el próximo año en Miami y que "cesan todos los pagos y subsidios" al país debido al trato que recibió un representante del gobierno de Estados Unidos en la reunión global de este año.
Trump decidió no enviar una delegación estadounidense a la reciente cumbre organizada por Sudáfrica, manifestando en base a sus acusaciones que Sudáfrica reprime a su minoría blanca. Es una afirmación que Sudáfrica, que estuvo sumida durante décadas en el apartheid racial, ha rechazado por considerarla infundada.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Otras noticias de Donald Trump
- 1
Espinoza advirtió que si “antes de marzo” no mejora la asistencia social, habrá “problemas” por el aumento del “hambre”
- 2
Natalia Fava: se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio
- 3
La revelación de Claudio Zuchovicki sobre el precio de las propiedades
- 4
España: una luchadora de MMA agredió a dos guardias civiles durante un vuelo a Dublín y fue detenida