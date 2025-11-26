Trump dice que no invitará a Sudáfrica a cumbre del G20 en Miami el próximo año

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump afirmó que no invitará a Sudáfrica a participar en la cumbre del Grupo de los 20 el próximo año en Miami y que "cesan todos los pagos y subsidios" al país debido al trato que recibió un representante del gobierno de Estados Unidos en la reunión global de este año.

Trump decidió no enviar una delegación estadounidense a la reciente cumbre organizada por Sudáfrica, manifestando en base a sus acusaciones que Sudáfrica reprime a su minoría blanca. Es una afirmación que Sudáfrica, que estuvo sumida durante décadas en el apartheid racial, ha rechazado por considerarla infundada.

