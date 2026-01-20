Trump dice que no le interesa hablar con Maduro en prisión

WASHINGTON, 20 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que no tenía interés en hablar con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, que se encuentra en una cárcel de Estados Unidos tras su captura por las fuerzas estadounidenses a principios de enero.

Trump hizo sus comentarios en respuesta a una pregunta de un reportero que alegó que Venezuela había manipulado las elecciones presidenciales de 2020, que Trump perdió, y le preguntó si hablaría con Maduro al respecto.

"No creo que ‍lo hiciera. Creo que mis abogados estarían muy descontentos", dijo en una rueda de prensa. (Reporte de Trevor Hunnicutt, redacción de David Ljunggren, editado en español por Daniela Desantis)