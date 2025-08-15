LA NACION

Trump dice que no llegó a un acuerdo sobre el aspecto “más significativo” con Putin

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Trump dice que no llegó a un acuerdo sobre el aspecto “más significativo” con PutinWhite House - White House

ANCHORAGE, 15 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que él y el presidente ruso, Vladimir Putin, no llegaron a un acuerdo sobre el aspecto "probablemente más significativo" de su reunión, pero que había muy buenas posibilidades de llegar a eso.

"Se acordaron muchos puntos. Quedan muy pocos. Algunos no son tan significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos muchas posibilidades de llegar a eso. No lo hemos conseguido, pero tenemos muchas posibilidades de lograrlo", dijo Trump a los periodistas en Anchorage, Alaska. (Reporte de Steve Holland; redacción de Ismail Shakil. Editado en español por Natalia Ramos)

LA NACION
Más leídas
  1. Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión
    1

    Julieta Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Claudio Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión

  2. Se mudó a un lugar único de la Patagonia y tiene el reinado de un cultivo poco difundido
    2

    El guardián del sabor: se mudó a un lugar único de la Patagonia y tiene el reinado de un cultivo poco difundido

  3. La Justicia de EE.UU. permitió apelar el fallo en contra sin entregar acciones de YPF
    3

    La Justicia de Estados Unidos permitió apelar el fallo en contra sin entregar acciones de YPF

  4. El arquero argentino que comenzó pésimo la temporada en España: dos bloopers, un penal y tarjeta roja
    4

    Paulo Gazzaniga tuvo un mal comienzo en la Liga de España: dos bloopers, expulsión y derrota

Cargando banners ...