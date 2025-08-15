Trump dice que no llegó a un acuerdo sobre el aspecto “más significativo” con Putin

ANCHORAGE, 15 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que él y el presidente ruso, Vladimir Putin, no llegaron a un acuerdo sobre el aspecto "probablemente más significativo" de su reunión, pero que había muy buenas posibilidades de llegar a eso.

"Se acordaron muchos puntos. Quedan muy pocos. Algunos no son tan significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos muchas posibilidades de llegar a eso. No lo hemos conseguido, pero tenemos muchas posibilidades de lograrlo", dijo Trump a los periodistas en Anchorage, Alaska. (Reporte de Steve Holland; redacción de Ismail Shakil. Editado en español por Natalia Ramos)