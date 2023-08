WASHINGTON, 20 ago (Reuters) - El expresidente de Estados Unidos Donald Trump dijo el domingo que no asistiría a los próximos debates de las primarias republicanas, citando su amplia ventaja en las encuestas de opinión como prueba de que ya es conocido y querido por los votantes de cara a las elecciones de 2024.

Trump había sugerido durante meses que probablemente pasaría del debate del miércoles por la noche en Milwaukee, Wisconsin, argumentando que no tenía sentido dar a sus rivales la oportunidad de atacarle dada su considerable ventaja.

El domingo, una encuesta de la CBS mostró que era el candidato preferido para el 62% de los republicanos, con su rival más cercano, el gobernador de Florida Ron DeSantis, en el 16%. Todos los demás candidatos en la carrera de las primarias tenían menos del 10% de apoyo.

"El público sabe quién soy y qué presidencia tan exitosa tuve", dijo Trump en su aplicación de redes sociales, Truth Social. "Por lo tanto, no participaré en los debates".

La campaña de Trump no respondió inmediatamente a una pregunta sobre si el ex presidente quería decir que no participará en ninguno de los debates republicanos.

La ausencia de Trump en el debate de esta semana podría significar que DeSantis se convertirá en el centro de los ataques de otros candidatos que buscan posicionarse como la alternativa al ex presidente. El ganador de la lucha por la nominación republicana enfrentará al demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2024.

(Reporte de Humeyra Pamuk, reporte adicional de Nathan Layne y James Oliphant. Editado en español por Javier Leira)