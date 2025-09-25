Trump dice que no permitirá que Israel se anexione Cisjordania

Por Jeff Mason y Steve Holland

WASHINGTON, 25 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que no permitirá que Israel se anexione Cisjordania, rechazando los llamamientos de algunos políticos de extrema derecha en el Estado judío que quieren extender la soberanía sobre la zona.

Trump abordó el tema tras lo que describió como una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para discutir la resolución del conflicto de Gaza.

"No permitiré que Israel se anexione Cisjordania. No lo permitiré. No va a ocurrir", dijo Trump a periodistas en el Salón Oval de la Casa Blanca.

Netanyahu se ha enfrentado a cierta presión por parte de sus aliados de derecha para anexionar Cisjordania, lo que ha despertado la alarma entre los líderes árabes, algunos de los cuales se reunieron con Trump al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

"No voy a permitir que Israel anexione Cisjordania. Ya ha habido suficiente. Es hora de parar", afirmó.

Israel conquistó Cisjordania en la guerra de 1967. Los palestinos llevan mucho tiempo reclamándola para un futuro Estado, junto con Jerusalén Este y la Franja de Gaza.

Alrededor de 700.000 colonos israelíes viven entre 2,7 millones de palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este, que Israel anexionó en una medida no reconocida por la mayor parte de la comunidad internacional.

(Reporte de Jeff Mason y Steve Holland. Editado en español por Javier Leira)