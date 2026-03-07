Trump dice que "No quiere" que los kurdos lancen una ofensiva contra Irán

El presidente Donald Trump afirmó el sábado que "No quiere" que los kurdos lancen una ofensiva contra Irán, según dijo en un intercambio con reporteros que iban a bordo del avión Air Force One.

"No esperamos que entren los kurdos", declaró el presidente estadounidense. "Tenemos una relación muy amistosa con los kurdos, como saben, pero no queremos hacer esta guerra más compleja de lo que ya es", agregó.

Turquía había advertido más temprano el sábado contra cualquier intento de desencadenar una guerra civil en Irán.

"Estamos en contra de todos los escenarios que buscan instigar una guerra civil en Irán, que apunten a las fracturas étnicas o religiosas. Este es el escenario más peligroso", advirtió el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan.

En una entrevista el jueves con la agencia Reuters, Trump había dicho por el contrario que estaría "Totalmente a favor" de una ofensiva de las milicias kurdas iraníes contra el poder.

La víspera, la Casa Blanca, por medio de su portavoz Karoline Leavitt, había desmentido las informaciones de varios medios estadounidenses según las cuales Estados Unidos planeaba armar a milicias kurdas contra Irán.

El Kurdistán iraquí, situado en las montañas del norte del país, cerca de la frontera iraní, sirve desde hace mucho tiempo de refugio a varias facciones armadas de la oposición kurda iraní, regularmente atacadas por bombardeos de Teherán.