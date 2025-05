Trump dice que no recibió pedidos para indultar a Sean 'Diddy' Combs, pero que analizará los hechos

WASHINGTON/NUEVA YORK, 30 mayo (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el viernes que nadie le ha pedido que indulte a Sean "Diddy" Combs, pero destacó que analizaría los hechos del caso del magnate del hip-hop.

Los comentarios de Trump en la Casa Blanca se produjeron mientras Combs asistía al decimotercer día de testimonios en el juicio penal por tráfico sexual en su contra. El fundador de Bad Boy Records se ha declarado inocente de cinco delitos graves de conspiración para el crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, un periodista le preguntó a Trump si consideraría indultar a Combs, señalando que el republicano dijo durante un episodio de 2012 de su reality show "Celebrity Apprentice" que era amigo del rapero.

"Nadie me lo ha preguntado", dijo Trump. "En primer lugar, miraría lo que está pasando, y no lo he estado observando muy de cerca aunque ciertamente está recibiendo mucha cobertura".

Desde que asumió el cargo el 20 de enero, Trump ha hecho un amplio uso de su poder para indultar o conmutar las penas de personas acusadas o condenadas por delitos federales, una ruptura con la tradición ya que los presidentes normalmente esperan hasta cerca del final de sus mandatos antes de conceder clemencia.

Trump dijo que no había visto ni hablado en años con Combs, quien podría ser sentenciado a cadena perpetua si es declarado culpable de todos los cargos.

También conocido a lo largo de su carrera como Puff Daddy y P. Diddy, Combs es conocido por convertir en estrellas a artistas como Notorious B.I.G. y Mary J. Blige. En el proceso, encumbró el hip-hop en la cultura estadounidense y se hizo multimillonario.

Los fiscales federales de Manhattan afirman que, durante dos décadas, Combs obligó a mujeres a participar en espectáculos sexuales llenos de drogas, conocidos como "Freak Offs", con trabajadores sexuales masculinos. Dos mujeres han declarado que Combs las violó.

Los abogados de Combs han reconocido que en ocasiones era abusivo en sus relaciones sentimentales, pero sostienen que las mujeres que participaron en los "Freak Offs" lo hicieron de forma consentida. (Información de Nandita Bose y Jarrett Renshaw en Washington y de Luc Cohen en Nueva York. Editado en español por Javier Leira)