Trump dice que no se plantea ataques dentro de Venezuela

WASHINGTON, 31 oct (Reuters) - El presidente Donald Trump negó el viernes que esté considerando ataques dentro de Venezuela, pese a reportes de que Estados Unidos podría ampliar su campaña antidrogas en el Caribe.

Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en el Caribe en los últimos meses, con aviones de combate, buques de guerra y miles de soldados.

El contingente se ampliará significativamente en las próximas semanas con la llegada del grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford.

En las últimas semanas Trump ha dicho públicamente que su Gobierno llevará a cabo ataques contra objetivos relacionados con la droga dentro de Venezuela.

Pero el viernes, cuando los periodistas le preguntaron en el Air Force One si eran ciertos los informes de los medios de comunicación de que estaba considerando ataques dentro de Venezuela, Trump dijo: "No".