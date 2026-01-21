Trump dice que no usará "la fuerza" para tomar Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles en Davos que no utilizará la fuerza para tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, aliada de Washington en la OTAN, pero insistió en que su país debe tener en "propiedad" esta isla del Ártico.

"Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida utilizar una fuerza excesiva, con la que, francamente, seríamos imparables, pero no lo haré (...) probablemente esta sea la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que utilizaría la fuerza", aseguró en su discurso en el Foro Económico Mundial, que se celebra cada año en la estación de esquí suiza de Davos.

"No tengo necesidad de utilizar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza", declaró.