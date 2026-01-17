Trump dice que nunca ofreció el puesto de presidente de la Fed a Dimon, CEO de JPMorgan

WASHINGTON, 17 ene (Reuters) - El mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo el sábado que nunca ofreció nominar al presidente ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, para el puesto de jefe de la Reserva Federal, contradiciendo un informe publicado esta semana, y agregó que planea demandar al banco por el trato que le dio tras el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump criticó un informe de The Wall Street Journal que indicó que había ofrecido el puesto de presidente de la Fed a Dimon. Trump también escribió que planea demandar a JPMorgan en las próximas dos semanas por "desbancarizarlo" supuestamente.

Un portavoz de JPMorgan no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Dimon se ha reunido con Trump y otros funcionarios de la Casa Blanca varias veces en el último año. El presidente ofreció nombrar a Dimon en una de esas reuniones, aunque el jefe de JPMorgan tomó la oferta como una broma, informó el Journal, citando a fuentes informadas sobre la discusión.

Dimon, una de las figuras más influyentes de Wall Street, se ha mostrado contrario a algunas de las políticas de la administración Trump.

Más temprano en la semana, Dimon expresó su apoyo a la independencia de la Fed, días después de que el Departamento de Justicia abrió una investigación penal sobre el actual presidente de la entidad, Jerome Powell, cuyo mandato expira en mayo.

Dimon y los principales ejecutivos de JPMorgan también han presionado contra el tope del 10% propuesto por la administración Trump en las tasas de interés de las tarjetas de crédito, diciendo que resultaría en que millones de hogares pierdan el acceso al crédito.

Trump sugirió el miércoles en una entrevista con Reuters que se inclinaba por nombrar al asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett o al exgobernador de la Fed Kevin Warsh para sustituir a Powell.

(Reporte de Jason Lange y Chibuike Oguh; editado en español por Carlos Serrano)