Trump dice que OTAN y UE "tienen que unirse" para endurecer las sanciones a Rusia y no comprar su petróleo

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su llamamiento a los países europeos que dejen de comprar petróleo a Rusia y ha subrayado que tanto Europa como la OTAN "tienen que unirse" para endurecer sus sanciones contra Moscú de cara a que Washington también dé este paso.

"No están haciendo su trabajo. La OTAN tiene que unirse. Europa tiene que unirse. Miren, Europa es mi amiga, pero están comprando petróleo a Rusia. No puede esperarse que nosotros, ya saben, mientras Europa compra petróleo ruso a toda máquina", ha dicho. "No quiero que sigan comprando petróleo (a Moscú)", ha agregado.

Asimismo, ha reseñado que "las sanciones que han aplicado no son suficientemente duras". "Estoy dispuesto a imponer sanciones (a Rusia), pero ellos tendrán que endurecer las suyas para estar a la altura de lo que yo haga", ha afirmado, al tiempo que ha vuelto a condicionar que "está dispuesto a dar un paso adelante, pero ellos tienen que hacerlo también".

"Creo que lo harán, pero ahora están hablando, pero no haciendo. Están comprando petróleo a Rusia. Nosotros no compramos petróleo a Rusia. Ellos compran mucho petróleo a Rusia. Así no va la cosa", ha manifestado Trump, quien ha agregado que los países europeos "no deberían estar comprando nada a Rusia", "ya sea gas natural o cigarrillos".

Por otra parte, ha apuntado que los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, respectivamente, "se odian tanto que casi no pueden hablar". "Son incapaces de hablar el uno con el otro", ha argüido, ante las dificultades para organizar una cumbre en la que ambos aborden directamente un posible acuerdo de paz.