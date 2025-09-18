Trump dice que parece que China aprobó acuerdo sobre TikTok

LONDRES, 18 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves a Fox News que parecía que China había aprobado un acuerdo sobre TikTok.

"Tuvimos una reunión muy buena el otro día y parece que han aprobado TikTok", declaró el mandatario.

Más temprano, Trump había dicho que su país estaba cerca de un acuerdo con China para transferir la propiedad de la red social TikTok a empresas estadounidenses, pero podría ampliar un plazo para la desinversión de la propiedad china.

"Estamos bastante cerca de un acuerdo. Es posible que hagamos una prórroga con China, pero una prórroga basada en los mismos términos que tenemos ahora, que son términos bastante buenos", dijo Trump durante una rueda de prensa con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Trump dijo que hablaría de TikTok con el presidente chino, Xi Jinping, el viernes.

El mandatario estadounidense había firmado un decreto el martes que retrasa hasta el 16 de diciembre la aplicación de una ley de 2024 que exige la desinversión de la propiedad china de TikTok. (Reporte de Steve Holland en Londres Editado en español por Javier Leira)