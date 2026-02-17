Trump dice que participará indirectamente en las negociaciones con Irán

Por Steve Holland

A BORDO DEL AIR FORCE ONE, 17 feb (Reuters) - El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que participaría "indirectamente" en las conversaciones de alto riesgo entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán, previstas para el martes en Ginebra, y añadió que creía que Teherán quería llegar a un acuerdo.

"Participaré en esas conversaciones, indirectamente. Y serán muy importantes", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

La tensión está aumentando antes de las conversaciones, y Estados Unidos ha desplegado un segundo portaaviones en Oriente Próximo. El ejército estadounidense se está preparando para la posibilidad de una campaña militar sostenida si las conversaciones no tienen éxito, según han dicho responsables estadounidenses a Reuters.

Cuando se le preguntó sobre las perspectivas de un acuerdo, Trump dijo que Irán ha buscado durante mucho tiempo una postura dura en las negociaciones, pero que aprendió las consecuencias de ese enfoque el verano pasado, cuando Estados Unidos bombardeó las instalaciones nucleares iraníes.

Trump sugirió que esta vez Teherán estaba motivado para negociar.

"No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo", dijo Trump.

WASHINGTON PRESIONA A TEHERÁN PARA QUE RENUNCIE AL ENRIQUECIMIENTO

Antes de los ataques estadounidenses en junio, las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán se habían estancado debido a la exigencia de Washington de que Teherán renunciara al enriquecimiento en su territorio, que Estados Unidos considera una vía hacia la obtención de armas nucleares por parte de Irán.

"Podríamos haber llegado a un acuerdo en lugar de enviar los B-2 para destruir su potencial nuclear. Y tuvimos que enviar los B-2", dijo Trump, refiriéndose a los bombarderos furtivos estadounidenses con alas de murciélago que llevaron a cabo los bombardeos.

"Espero que sean más razonables", añadió.

Estos comentarios contrastan con los realizados por el presidente estadounidense el viernes, cuando acogió con satisfacción un posible cambio de régimen en Irán y lamentó décadas de negociaciones fallidas.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, se reunió el lunes con el jefe del organismo de control nuclear de la ONU y afirmó en una publicación en X que se encontraba en Ginebra para "alcanzar un acuerdo justo y equitativo".

"Lo que no está sobre la mesa: la sumisión ante las amenazas", dijo Araqchi. (Información de Steve Holland a bordo del Air Force One, Phil Stewart en Washington y Hannah Lang en Nueva York; edición de Scott Malone y Diane Craft; edición en español de Paula Villalba)