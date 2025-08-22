LA NACION

Trump dice que podría ampliar el plazo de TikTok si fuera necesario, tiene compradores en EEUU

El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Trump dice que podría ampliar el plazo de TikTok si fuera necesario, tiene compradores en EEUUAndrew Leyden - ZUMA Press Wire

WASHINGTON, 22 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que tiene compradores estadounidenses para TikTok y que podría ampliar aún más el plazo para que ByteDance, con sede en China, se desprenda de los activos estadounidenses de la aplicación, añadiendo que no tenía preocupaciones de privacidad o seguridad.

En declaraciones a la prensa, Trump dijo que aún no había hablado con el presidente chino, Xi Jinping, sobre la aplicación de vídeos cortos, pero que lo haría en el momento oportuno. (Reportaje de Trevor Hunnicutt, Andrea Shalal y Katharine Jackson; redacción de Susan Heavey, Editado en español por Juana Casas)

    1

    2

    3

    4

