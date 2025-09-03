Trump dice que podría enviar tropas a Nueva Orleans para combatir el crimen

WASHINGTON, 3 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que podría enviar tropas federales a Luisiana para combatir la delincuencia, siguiendo acciones similares en Washington.

En declaraciones a los periodistas al comienzo de una reunión con el presidente polaco, Karol Nawrocki, Trump dijo que su administración está evaluando si enviar tropas a Chicago o "un lugar como Nueva Orleans".

"Iremos, tal vez, a Luisiana, y está Nueva Orleans, que tiene un problema de delincuencia. Lo solucionaremos en unas dos semanas", afirmó.

El mandatario estadounidense también afirmó que la delincuencia en Baltimore está en "niveles que nadie ha visto antes" y que analizará el envío de tropas a la ciudad de Maryland si se lo piden.

"Si entramos en Baltimore, (podemos) enderezar eso también muy rápidamente (...) y creo que estamos más o menos esperando a que nos lo pidan", comentó.

Trump ha amenazado regularmente con ampliar sus medidas federales contra las ciudades lideradas por demócratas, presentando el uso del poder presidencial como un esfuerzo urgente para hacer frente a la delincuencia, a pesar incluso de que autoridades locales se refieran a disminuciones en homicidios, violencia armada y robos.

El martes dijo que desplegará tropas de la Guardia Nacional en Chicago, pero no dijo cuándo.

Trump tiene mucho menos poder sobre Chicago y Baltimore que sobre Washington, donde, como presidente, tiene más influencia ya que no es un estado de Estados Unidos.

(Reporte de Jeff Mason, Andrea Shalal y Bhargav Acharya; editado en español por Carlos Serrano)