Trump dice que podría firmar el acuerdo final sobre TikTok el jueves

TOKIO, 27 oct (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría firmar el acuerdo final sobre la compraventa de TikTok el jueves y que ha obtenido una "aprobación provisional" del presidente de China, Xi Jinping, con quien se espera que se reúna esta semana en Corea del Sur durante su gira por Asia.

"Canadá nos lleva estafando mucho tiempo y no lo van a hacer más (...). No quiero reunirme con el primer ministro canadiense", dijo también Trump a periodistas en el avión presidencial camino de Japón tras haber partido de Malasia. (Información de Satoshi Sugiyama y Anton Bridge; escrito por la redacción de Tokio; edición de Jacqueline Wong; edición en español de Jorge Ollero Castela)