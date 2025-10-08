Trump dice que podría ir a Oriente Medio por el acuerdo sobre Gaza

WASHINGTON, 8 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que podría viajar a Oriente Medio este fin de semana mientras sus negociadores tratan de sellar un acuerdo de intercambio de rehenes por un alto el fuego en Gaza.

Trump dijo en la Casa Blanca que el acuerdo está "muy cerca" y que podría partir el sábado hacia la región. Habló después de conversar con su equipo sobre las conversaciones. Los negociadores se han reunido en Egipto para intentar cerrar un acuerdo. (Reportaje de Trevor Hunnicutt y Steve Holland; Edición de Chizu Nomiyama, Editado en español por Juana Casas)