trump dice que podría reunirse con putin este mes; desestima preocupación de ucrania

(Actualiza con citas de Trump)

Por Andrea Shalal

PALM BEACH, EEUU, 18 feb (Reuters) -

El presidente Donald Trump dijo el martes que podría reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, este mes y desestimó la preocupación de Ucrania por quedar fuera de las conversaciones ruso-estadounidenses en Arabia Saudí sobre el fin de la guerra de Ucrania.

"Probablemente", señaló Trump al término de una rueda de prensa en su club Mar-a-Lago, en Palm Beach, cuando se le preguntó si aún esperaba reunirse con Putin antes de fin de mes.

Al informar a los periodistas sobre las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Riad más temprano, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que las dos partes no establecieron una fecha para una cumbre Trump-Putin para discutir sobre Ucrania.

Trump habló por primera vez desde que una delegación estadounidense estableciera un diálogo de trabajo con Rusia sobre Ucrania durante las conversaciones mantenidas en Riad a primera hora del día.

Dejó de lado la preocupación de Kiev por haber quedado fuera de la reunión, diciendo que podría haber llegado a un acuerdo con Rusia hace tres años para evitar la invasión de Moscú.

"Hoy he oído 'oh no fuimos invitados'. Bueno, están ahí hace tres años, deberían haber acabado con esto... nunca deberían haberlo empezado. Podrían haber hecho un trato", dijo Trump.

Sean Savett, que fue portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca bajo el mandato del expresidente Joe Biden, dijo en una publicación en las redes sociales que Rusia empezó la guerra.

"Suena como si Trump hubiera comprado la propaganda de Putin completamente", dijo. "Un recordatorio que nadie debería necesitar: Putin comenzó la guerra invadiendo Ucrania sin provocación y sus fuerzas han cometido crímenes de guerra contra el pueblo ucraniano. Rusia es la parte responsable de que esta guerra continúe".

Trump también arremetió contra Biden por su gestión de Ucrania. Biden trabajó para asegurar que Ucrania tuviera las armas para tratar de luchar contra los invasores rusos.

"Creo que tengo el poder para acabar con esta guerra", dijo Trump.

El mandatario estadounidense agregó que Ucrania debería celebrar elecciones. "Eso no es cosa de Rusia, es algo que viene de mí y que viene también de muchos otros países", explicó.

Por otra parte, señaló que no se opondría a los europeos si quieren enviar tropas de mantenimiento de la paz a Ucrania.

Los líderes europeos han discutido el envío de tropas de paz para proporcionar garantías de seguridad en caso de un acuerdo de paz.

"Tener tropas allí estaría bien, no me opondría en absoluto", dijo Trump. (Reporte de Andrea Shalal y Steve Holland; Editado en español por Javier Leira y Héctor Espinoza)