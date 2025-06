Trump dice que pondrá fin a negociaciones comerciales con Canadá por "impuesto atroz" a tecnológicas

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el viernes que suspenderá las negociaciones comerciales con Canadá debido a sus planes de continuar con su impuesto a las empresas tecnológicas, al que calificó como "un ataque directo y flagrante a nuestro país".

En una publicación en su red social, el mandatario señaló que Canadá acababa de informar a Estados Unidos que mantenía su plan de imponer el impuesto a los servicios digitales, que se aplica a las empresas canadienses y extranjeras que interactúan con usuarios en internet en Canadá. El impuesto entrará en vigor el lunes.

"Basándonos en este impuesto atroz, estamos poniendo fin a todas las discusiones sobre comercio con Canadá, con efecto inmediato. Informaremos a Canadá sobre el arancel que deberán pagar para hacer negocios con Estados Unidos dentro de los próximos siete días", expresó Trump en su publicación.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, manifestó que su país "continuará llevando a cabo estas complejas negociaciones en el mejor interés de los canadienses. Es una negociación".

El anuncio de Trump fue el giro más reciente en la guerra comercial que ha lanzado desde que asumió el cargo para un segundo mandato en enero. El progreso con Canadá ha sido una montaña rusa, comenzando con el presidente de Estados Unidos provocando a la nación vecina del norte y sugiriendo repetidamente que sería absorbida como un estado de Estados Unidos.

Carney visitó a Trump en mayo en la Casa Blanca, donde fue cortés pero firme con Trump. La semana pasada, Trump viajó a Canadá para la cumbre del G7 en Alberta, donde Carney dijo que Canadá y Estados Unidos habían establecido un plazo de 30 días para las negociaciones comerciales.

El impuesto a los servicios digitales afectará a empresas como Amazon, Google, Meta, Uber y Airbnb con un gravamen del 3% sobre los ingresos de los usuarios canadienses. Se aplicará retroactivamente, dejando a las empresas estadounidenses con una factura de US$2000 millones que vencerá a fin de mes.

Canadá y Estados Unidos han estado discutiendo la reducción de una serie de aranceles elevados que Trump impuso a los bienes a su vecino del norte.

El presidente republicano dijo anteriormente a los periodistas que Estados Unidos estaba preparando enviar cartas a diferentes países, informándoles de la nueva tasa arancelaria que su gobierno impondría.

Trump ha impuesto aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio, así como aranceles del 25% sobre los automóviles.

También está cobrando un impuesto del 10% sobre las importaciones de la mayoría de los países, aunque podría aumentar las tasas el 9 de julio, después de que expire el período de negociación de 90 días establecido por él. Canadá y México enfrentan aranceles separados de hasta el 25% que Trump implementó bajo el pretexto de detener el contrabando de fentanilo, aunque algunos productos todavía están protegidos bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de 2020 firmado durante el primer mandato de Trump. ___ Los periodistas de The Associated Press Will Weissert y Paul Wiseman en Washington y Rob Gillies en Toronto contribuyeron a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.