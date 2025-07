Trump dice que "probablemente no asistirá" a cumbre del G20 en Sudáfrica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que no tiene previsto asistir en noviembre a la cumbre del G-20 en Sudáfrica.

Trump ha acusado en varias ocasiones a Sudáfrica de perseguir y matar a granjeros blancos, acusaciones rechazadas por Pretoria.

Durante un encuentro con el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa en la Casa Blanca, el republicano hizo proyectar un video, lleno de inexactitudes, que supuestamente probaba sus acusaciones.

"No, creo que quizá envíe a otro, porque he tenido muchos problemas con Sudáfrica (...) Están matando a mucha gente. Así que creo que probablemente no lo haré, me gustaría, pero no creo que lo haga", dijo a periodistas a bordo de su avión Air Force One.

Los jefes de Estado del G-20, grupo del que forman parte Brasil, México y Argentina y representa más del 80% del producto interno bruto mundial, se reunirán en noviembre en Johannesburgo.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ya boicoteó la reunión de ministros de Relaciones Exteriores.

Sudáfrica intenta concluir un acuerdo comercial con Washington antes de la entrada en vigor, el 1 de agosto, de aranceles del 30% sobre sus exportaciones anunciados por Trump.